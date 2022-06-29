Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 661. kez düzenlendi. Başpehlivanlığı Recep Kara 'nın kazandığı güreşlerde, Kütahya Belediyespor güreşçileri de er meydanında güreşti.

Kaynak: İHA

Recep Kara, Domaniç, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Geleceğin pehlivanları göz doldurdu - Son Dakika

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