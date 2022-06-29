Geleceğin pehlivanları göz doldurdu - Son Dakika
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Geleceğin pehlivanları göz doldurdu

29.06.2022 10:44
Geleceğin pehlivanları göz doldurdu

Bu yıl 661. gerçekleşen tarihi 'Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Kütahya Belediyespor güreşçileri, er meydanından madalya çıktı.

Bu yıl 661. gerçekleşen tarihi 'Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Kütahya Belediyespor güreşçileri, er meydanından madalya çıktı.

Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 661. kez düzenlendi. Başpehlivanlığı Recep Kara'nın kazandığı güreşlerde, Kütahya Belediyespor güreşçileri de er meydanında güreşti.

Müsabakalarda, Kütahya Belediyespor Kulübü pehlivanları Ümit Kocagöbek teşvik boyunda, ikinci Deste Orta Boyunda Ufuk Kayacan ve Ensar Duğan, üçüncü Deste Büyük Boyunda Seydi Ahmet Kabayel üçüncü oldu. - KÜTAHYA

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Kütahya İlçe Müftüleri toplantısı Domaniç ilçesinde yapıldı Kütahya İlçe Müftüleri toplantısı Domaniç ilçesinde yapıldı 661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara oldu 661'inci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara oldu
Kaynak: İHA

Recep Kara, Domaniç, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleceğin pehlivanları göz doldurdu - Son Dakika

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