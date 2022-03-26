Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı - Son Dakika
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Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı

26.03.2022 20:52

- Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı Artvin'de yılık ilk boğa güreşleri başladı Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 27'si düzenlenen geleneksel Sarıgöl boğa güreşleri ilk heyecanı başladı.

- Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı

Artvin'de yılık ilk boğa güreşleri başladı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 27'si düzenlenen geleneksel Sarıgöl boğa güreşleri ilk heyecanı başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalin ilk gününde 49 boğa kıyasıya mücadele etti.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde başladı. Bir yıl boyunca güreşlere hazırlanan boğalar, 27'incisi Geleneksel Sarıgöl Boğa güreşleriyle start aldı.

Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri, deste, ayak ve küçükorta kategorileriyle başladı. Festivalin ilk gününde 32 boğa kıyasıya kapıştı.

Sarıgöl Spor Kulübü tarafından düzenlenen güreşler, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalar, kendi kategorilerinde tek tek müsabakaya çıkartılıyor. Rakiplerini tek tek eleyerek birinci olan boğalara para ödülü verilirken, aynı zamanda 200 yıllık bir kültür yaşatılmaya çalışılıyor.

Festivalin ilk gününde düzenlenen müsabakalar sonucunda, Deste kategorinde Dursun Kalkılıç'a ait 'Bozo' isimli boğa birinci olurken sahibine 2 bin 500 lira kazandırdı. Ayak kategorisinde ise Gökhan Topçu'ya ait 'Kılıç' isimli boğa birinci olurken sahibine 4 bin lira, Küçükorta kategorisinde ise Ahmet Şahin'e ait 'felaket' isimli boğa birinci olurken sahibine 5 bin 500 lira para ödülü kazandırdı.

Festival, yarın yapılacak "büyük orta", "başaltı" ve "baş" güreşleriyle sona erecek.

Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı
Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı
Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı

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Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' başladı Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' başladı Yaptıkları iglo evde gaz lambası eşliğinde çay demlediler Yaptıkları iglo evde gaz lambası eşliğinde çay demlediler

Yusufeli, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleneksel 27. Sarıgöl boğa güreşleri başladı - Son Dakika


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