Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası başladı.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" festivali çerçevesinde, Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu adıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Erzincan Atletizm Pisti'nde, kadın ve erkek sporcular önce sıralama atışları yaptı.

Sporcuların, bu atışlar sonrası hazırlıklarını tamamlamasıyla başlayan şampiyonada, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 40 ildeki 105 kulüpten yaklaşık 500 sporcu mücadele ediyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, açılışta yaptığı konuşmada, kimliği, dokusu, doğal güzellikleriyle kardeşliğin şehri olan Erzincan'a gelen sporculara başarılar diledi.

Makas, sporculara seslenerek, "Yaptığınız sporu basit bir spor, bir yarışma olarak görmeyin. Biz Türk milleti olarak kadim geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa edeceğiz. Burada attığınız her ok, aziz milletimizin geleceği bağlamında hedefe yürüyen bir nişanedir, işarettir." dedi.

Federasyonun lisanslı sporcularından AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, bir süredir geleneksel Türk okçuluğu öğrencisi olduğunu anlatarak, bu yarışmanın Türkiye genelinde katıldığı ikinci yarışma olduğunu söyledi.

Müsabakalar için bulunduğu Erzincan'da açık hava puta koşusu ile menzil okçuluğu yarışlarına katılacağını ifade eden Kan, "Geleneksel Türk okçuluğu bizim ata sporlarımızdan bir tanesi. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu da okçuluğun ilerlemesi için çalışmalar yapıyor. Tüm kemankeş arkadaşlarıma başarılar diliyorum." diye konuştu.

TGTOF Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç ise 600'e yakın kulüp ile 11 bin lisanslı sporcusu olan federasyonun kurulduğu günden beri hızla büyüdüğünü anlatarak, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türk okçuluğunu yaşatmaya gayret ettiklerini söyledi.

İlk günkü puta atışlarında takım halinde ve ferdi olarak yarışan erkekler 70 metreye ok attı.

Şampiyonanın ikinci gününde ise erkeklerin yanı sıra kadınlar da yarışacak.

Programa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile davetliler katıldı.