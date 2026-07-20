Genç Bilardo Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Bilardo Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Genç Bilardo Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi
20.07.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburtlu sporcular, U19 Genç Milli Takımı ile Hollanda'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Bayburtlu milli bilardo sporcuları Ahmet Efekan Karaaslan ile Mustafa Alperen Taştan'ın da yer aldığı U19 Genç Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen Pool Bilardo Gençler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Slovenya'nın Podcetrtek kentinde devam eden şampiyonada Türkiye'yi Ahmet Efekan Karaaslan, Mustafa Alperen Taştan, Aşkın Feraye Yılmaz ve Öykü Altın'dan oluşan milli takım temsil etti. Hollanda karşısında mücadeleyi 2-1 kazanan ay-yıldızlı ekip, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Milli takım, çeyrek final mücadelesini bugün saat 20.30'da oynayacak.

Daha önce 2026 Yılı Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. Etap 8 Top U-23 Gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Karaaslan ile aynı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Bayburtlu sporcu Taştan, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşadı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Bilardo Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:05
Lamine Yamal’dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:48:23. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Bilardo Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.