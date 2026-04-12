Genç sporcudan ahde vefa örneği

3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 Sportif A.Ş. futbol kulübünün genç futbolcusu Ege Asım Duyar yetiştiği kulübünü unutmayarak, malzeme desteğinde bulundu.

Buldan Belediye spor'un alt yapısında yetişen ve şuan 3. Ligde mücadele eden Bornova 1877 Sportif A.Ş. forması giyen 18 yaşındaki Ege Asım Duyar, Buldan Belediyespor Kulübü alt yapı takımlarında kullanılmak üzere futbol topu, antrenman ekipmanları ve spor malzemelerini kulübe hediye etti. Yetiştiği Buldan Belediyespor alt yapısında pek çok anısı olduğunu dile getiren genç futbolcu Ege Asım Duyar, "10 yaşında futbol oynamaya başladım. Yeşil siyah forma altında çok güzel hatıralarım oldu. Alt yapıda oynayan futbolcu arkadaşlarıma destek olmak istedim. Bundan sonrada yetiştiğim kulübüme destek olmaya devam edeceğim. Buldan Belediyespor forması altında mücadele eden tüm kardeşlerime üstün başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ