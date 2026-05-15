Gençler Ligi Dörtlü Finali Basın Toplantısı

Basketbol Erkekler Gençler Ligi Dörtlü Final basın toplantısı düzenlendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Gençler Ligi Dörtlü Final basın toplantısına takımların başantrenörleri ve oyuncuları katıldı.

Anadolu Efes Genç Takım Başantrenörü Cenk Akyol, eleme maçlarının çekişmeli geçtiğini belirterek, "Mücadele dozu yüksekti. Dörtlü final maçlarının da mücadelesi seviyesi yüksek olacak." dedi.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Mert Kocagözoğlu ise "Dörtlü finale en iyi dört takım kaldı. Pazar günü güzel bir final izleyeceğiz." diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji'nin görüşleri

Bahçeşehir Koleji Genç Takım Başantrenörü Ozan Havuzlu, hedeflerine ulaştıklarını vurgulayarak, "Burada olmayı hedefledik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bunun ciddiyetiyle hazırlandık. Ekstra bir performansla artı 1'i ortaya koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaptan Ahmet Arda Aydın, heyecanlı olduğunun altını çizerek, "Ufak bir heyecan var. Umarım güzel maçlar bizi bekliyordur. Finale çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aliağa Petkimspor cephesi

Aliağa Petkimspor Altyapı Koordinatörü Ahmet Gürgen de oyuncuların gelişimlerinin istedikleri gibi olduğunu anlatarak, "Takım olarak heyecanlıyız. Bu süreçte arkadaşlarımızın kat ettiği yol her şeyden çok değerli. Oyuncuların keyif almalarını istiyoruz. İzmir takımlarından biri finale çıkacak. Onlar da çıkmak istiyor. Oyuncular buraya kadar geldi ve kendini kanıtladı. Bireysel olarak basketbol nasıl oynanmalı herkese gösterdiniz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Takım kaptanlarından Yiğit Kılavuz, dörtlü finalde olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kolay olmayacak, maçlar birbirine yakın oyunlarla geçecek. Tüm takımlar emek verdi. Biz de çok yol kat ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz."

Karşıyaka'dan açıklamalar

Karşıyaka Basketbol Altyapı Koordinatörü İnanç Koç, şöyle konuştu:

"Bu formatta oynanan Gençler Ligi'nin kusursuza yakın olmasına katkı sağlayan federasyon yetkililerine, takımlarına teşekkür ederiz. Çok güzel maçlar geçirdik. Bizim için çok verimli geçti. Yetiştirici kulüp misyonuyla burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Müthiş bir sezon geçiren 5-6 takımdan 4'ü burada. Organizasyondan keyif almak için son hafta sonu. Normal sezondan daha fazla hazırlık maçı yaptığımız Aliağa ile yarı final oynayacağız. Herkese başarılar diliyorum."

Kaptan Yalın Yıldız ise "İlk hedef dörtlü finaldi. Buraya gelirken elinden gelenin en iyisini yapan teknik heyete ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kupayı kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde Gençler Ligi Dörtlü Final basın toplantısı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Dörtlü final

Erkekler Gençler Ligi Dörtlü Finali yarı finalinde yarın saat 18.00'de Anadolu Efes ile Bahçeşehir Koleji, saat 20.30'da da Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka müsabakaları oynanacak.

Gençler Ligi'nde final mücadelesi ise 17 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.