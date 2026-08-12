Başkan Sekmen: "Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" - Son Dakika
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Başkan Sekmen: "Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır"

Başkan Sekmen: "Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır"
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda çocuklar ve gençler, uzman eğitmenler eşliğinde farklı spor branşlarında eğitim alıyor. Başkan Sekmen, gençliğe ve spora yapılan yatırımların geleceğe yönelik olduğunu vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençliğe ve spora yapılan her yatırımın geleceğe yönelik büyük bir adım olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve milli-manevi değerlerle donanması en büyük arzumuz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda açılan Yaz Spor Okulları, çocukların tatil dönemlerini hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle değerlendirmesine imkan tanıyor.

"Yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, genç nesillerin sağlıklı ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Sekmen, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve milli-manevi değerlerle donanması en büyük arzumuz. Gençliğe ve spora yapılan her yatırımın geleceğimize yapılan yatırım olduğuna inanıyor, bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençler yazı dolu dolu geçiriyor

Yaz Spor Okulları bünyesinde sunulan çeşitliliğe de değinen Başkan Sekmen, çocukların verimli bir tatil dönemi geçirdiğini belirterek, "Yaz Spor Okullarımızda birbirinden farklı ve eğitici spor branşlarıyla evlatlarımız dolu dolu bir yaz geçiriyor" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin modern tesislerinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler, aileler ve öğrenciler tarafından da büyük beğeni topluyor.

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Sekmen: 'Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır' - Son Dakika

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