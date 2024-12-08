Stat: Eryaman
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Ferhat Çalar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 72 Elias Durmaz), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Mikail Okyar (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Nalepa, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Samed Onur), Amilton (Dk. 85 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 85 Çağrı Fedai)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Berkay Tolga Dabanlı, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Talha Ülvan), Doh, Johnson (Dk. 90+2 Baran Demiroğlu), Camacho (Dk. 64 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 54 Paoletti), Lamkel, Wesley
Gol: Dk. 75 Amilton (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 10 Mikail Okyar, Dk. 59 Alperen Babacan, Dk. 76 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 20 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, ağırladığı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği 1-0 Fatih Karagümrük - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?