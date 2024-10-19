Gençlerbirliği 1-1 Amed: Beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gradel'in vuruşunu kaleci Erhan meşin yuvarlak kornere çeldi.
28. dakikada Cassubie'nin penaltı noktasına doğru ortasında yerden seken topa vuran Lovriç meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
42. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan ortasında Alperen'in ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlağın Traore'nin eline çarpması sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıda topun başına başına geçen Djite, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
61. dakikada Rahman Buğra ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topta kaleciyle karşı karşıya kalan Djite'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada Metehan'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Yatabere'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Yusuf Bozdoğan
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Mikail Okyar, Etebo (Jimmy Durmaz dk. 78), Ensar Kemaloğlu (Sami Gökhan Altıparmak dk. 86), Rahman Buğra Çağıran (Mete Kaan Demir dk. 78), Metehan Mimaroğlu (Nalepa dk. 86), Djitte (Yatabare dk. 72)
Yedekler: Orkun Özdemir, Samed Onur, Çağrı Fedai, Aosman, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Recep Karatepe
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Alaettin Batuhan Tur dk. 90+3), Uğur Adem Gezer, Ndoubena, Alberk Koç (Sinan Kurt dk.56), Cassubıe, Traore (Oktay Aydın dk. 56), Lourenço, Lovriç (Doğan Can Davas dk. 72), Ömer Bayram, Gradel
Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Serkan Odabaşoğlu, Çekdar Orhan, Mehmet Yeşil, Yakal Taylan
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Goller: Djite (dk. 45+1) (Gençlerbirliği) Lovriç (dk. 28) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Ensar Kemaloğlu, Metehan Mimaroğlu, Zuzek (Gençlerbirliği), Lourenço, Alberk Koç, Lovriç, Traore, Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği 1-1 Amed: Beraberlik - Son Dakika
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