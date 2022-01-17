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Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı - Son Dakika

Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı

17.01.2022 22:34
Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında, Gençlerbirliği-Adanspor karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında, Gençlerbirliği-Adanspor karşılaşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Gençlerbirliği ekibi, maçtan önce ısınırken Ahmet Çalık forması giyerken, Adanaspor ise attıkları ilk golün ardından Ahmet Çalık forması çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma deplasman takımı Adanaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erken müsabaka öncesi ve esnasında, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ın unutulmaması dikkat çekti. Gençlerbirliği'nin ilk 11'i müsabaka öncesi ısınırken, Ahmet Çalık'ın yüzünün bulunduğu formalarla yeşil sahaya çıktı. Gençlerbirliği, 1 Temmuz 2011'den 13 Ocak 2017'ye kadar formasını giyen Ahmet Çalık'ı böyle andı. Adanaspor'da ise 51. dakikada ağları sarsan Tetteh, Ahmet Çalık forması çıkararak yaşamını yitiren futbolcuyu andı. - ANKARA

Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı
Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı
Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı

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Gençlerbirliği, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençlerbirliği Adanaspor karşılaşmasında hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı - Son Dakika
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