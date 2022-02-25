Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır

25.02.2022 17:12
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, pas ve pres çalışması yaptı.

Gençlerbirliği ile Balıkesirspor arasında yarın Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Spor Toto, Beştepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır - Son Dakika


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