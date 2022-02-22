Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

22.02.2022 14:52
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcular, koşu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Başkent ekibinin idmanı, dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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