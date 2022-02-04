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Gençlerbirliği başkent derbisiyle yeni sayfa açmak istiyor - Son Dakika

Gençlerbirliği başkent derbisiyle yeni sayfa açmak istiyor

04.02.2022 10:58
Gençlerbirliği başkent derbisiyle yeni sayfa açmak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçını kaybeden Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisini kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçını kaybeden Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisini kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, başkent derbisine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirdiklerini belirten Akyüz, "Antalya'da yapmış olduğumuz kampın gerek çalışma ortamı gerekse takımımızın daha fazla kaynaşması açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Akyüz, 6 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacakları başkent derbisine ilişkin, "Her ne kadar rakibimiz puan cetvelinde bize göre daha avantajlı bir konumda da olsa bu tür derbilerin bir favorisi olmaz. Gençlerbirliği olarak ilk yarıda oynanan maçta yenildiğimiz rakibimizi bu maçta yenerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Gençlerbirliği ve Ankaragücü her dönem birbirlerinin rakibi olmalarına rağmen ebedi dostlukları devam etmiştir." diyen Akyüz, şöyle devam etti:

"Tabii ki rakibimiz de galip gelmek için sahaya çıkacak. Bu sebeple zevkli ve çekişmeli bir maç olacağına inanıyoruz. Pazar günü oynayacağımız maçın da aynı ilkeler çerçevesinde dostça, sportmence, izleyenlerin zevk aldığı ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını arzuluyoruz."

Taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısı çağrı

Kırmızı-siyahlı taraftarlara da çağrıda bulunan Muammer Akyüz, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın gerek biz yöneticilere gerek teknik sorumlulara gerekse futbolculara iyi niyet çerçevesinde hakaret etmeden yaptıkları her türlü eleştiriye açık olduğumuzu ve iyi niyetli tüm eleştirilerden yararlandığımızın bilinmesini istiyoruz. Ancak bu maç öncesinde tüm taraftarlarımızın eleştirileri bir yana bırakmasını, birlik ve beraberlik içerisinde takımlarını sonuna kadar desteklemelerini bekliyoruz. Daha aydınlık yarınlara ancak birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağımıza inanıyoruz."

Spor Toto 1. Lig'de son galibiyetini 19 Aralık'ta NasaDoge Menemenspor'a karşı alan Gençlerbirliği, 26 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği başkent derbisiyle yeni sayfa açmak istiyor - Son Dakika Spor


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