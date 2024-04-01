Gençlerbirliği, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki

Fenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçının ardından PFDK'ye sevk edilen futbolcular ve görevliler hakkında konuştu. Sevklere tepki gösteren Pekin, "Değerli Camiamız, Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.