Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Başkent ekibi, günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde taktiğe yönelik çift kale maç yaptı. Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Son Dakika

16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu

Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi

Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor

Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı

Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı

Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin