Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Emre Doğu, Sabri Öğe
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Azubuike (Dk. 80 Süleyman Karakaş), Sefa Akgün (Dk. 66 Mehmet Taş), Giorbelidze, Teklic (Dk. 74 Koray Kılınç), Sylla (Dk. 66 Mamba), Eren Tozlu
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Mikail Okyar (Dk. 67 Oğuzhan Berber), Amilton (Dk. 89 Joca), Adem Eren Kabak, Ensar Kemaloğlu (Dk. 90+3 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Sami Gökhan Altıparmak), Popa (Dk. 67 Santos)
Goller: Dk. 1 Metehan Mimaroğlu, Dk. 77 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 34 Roshi (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 28 Zuzek, Dk. 45+1 Mikail Okyar (Gençlerbirliği), Dk. 39 Roshi, Dk. 51 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Erzurumspor'u Yendi - Son Dakika
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