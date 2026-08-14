Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki Fenerbahçe maçı öncesi son 11 yıl boyunca rakibini yenemedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Gençlerbirliği, geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da 3-1'lık skorlarla kaybetti.

Başkent temsilcisi, 50. sezonunu geçireceği Süper Lig'deki en önemli başarılarını, 1965-1966 ve 2002-2003 sezonlarını 3. sırada tamamlayarak elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, 5 kez teknik direktör değişikliğine gidilen ve 3 başkanın görev yaptığı 2025-2026 sezonunu, 34 puanla (9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet) 14. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'e döndükten sonraki ilk sezonunda (2025-2026) sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen Metin Diyadin'in yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 2'de 2 yaparak kümede kaldı.

Başkent ekibinde sezon öncesi yapılan genel kurulda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi.

Ankara'nın Süper Lig'deki tek temsilcisi kırmızı-siyahlılar, sezona Kayseri, Düzce ve Ankara'da yaptığı çalışmalarla hazırlandı.

Gençlerbirliği, rakibini Ankara'da 11 yıldır yenemiyor

Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında sahasında 11 yıldır galip gelemiyor.

İki takım arasında Ankara'da oynanan son 7 resmi maçta Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

Gençlerbirliği, rakibi karşısında başkentte son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde etti. Bu karşılaşmada da Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak İsmail Kartal vardı.

İrfan Can Eğribayat ve Salih Uçan'ın lisansları çıkarıldı

Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer yasağını dün kaldırdıktan sonra İrfan Can ile sözleşme imzaladığını duyuran başkent temsilcisi, 28 yaşındaki kalecinin yanı sıra 2 yıl anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın da lisansını çıkardı.

Fenerbahçe'de transfer edilen İrfan Can Eğribayat, görev alması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Onyekuru ve Niang ile yollar ayrıldı

Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı-siyahlı taraftarları heyecanlandıran ancak beklentileri karşılayamayan Henry Onyekuru ve Senegalli santrfor M'Baye Niang ile yollar ayrıldı.

Sözleşmesini fesheden isimlerden Metehan Mimaroğlu Trabzonspor, kaleci Erhan Erentürk ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı.

Ayrıca geçen sezonu kiralık olarak Gençlerbirliği'nde geçiren ve performansıyla başkent ekibinin ligde kalmasında önemli rol oynayan Portekizli kaleci Ricardo Velho da takımdan ayrıldı.

Velho ve Erhan Erentürk'ün ayrılığının ardından geçen sezonun ikinci yarısında Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Gökhan Akkan takıma döndü.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 11:50:50. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.