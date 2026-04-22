Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Eledi
Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Eledi

22.04.2026 22:44
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey (Dk. 69 Sallai), Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina (Dk. 46 İlkay Gündoğan), Nhaga (Dk. 78 Osimhen), Sane (Dk. 69 Yunus Akgün), Ahmed Kutucu (Dk. 56 Barış Alper Yılmaz), Lang, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur (Dk. 87 Tongya), Cihan Çanak (Dk. 69 Koita), Oğulcan Ülgün (Dk. 87 Hanousek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+5 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 90+5 Göktan Gürpüz)

Goller: Dk. 51 Fıratcan Üzüm, Dk. 83 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kaan Ayhan, Dk. 33 Lemina, Dk. 90+3 Yunus Akgün, Victor Osimhen (Maç sonunda) (Galatasaray), Dk. 35 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+3 Erhan Erentürk (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

51. dakikada Gençlerbirliği, 1-0 öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Traore, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Metehan Mimaroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ın çeldiği top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında altıpas içinde Traore'nin dokunduğu topu sağ çaprazda önünde bulan Fıratcan Üzüm'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

53. dakikada sağ kanattaki Cihan Çanak'ın ortasında penaltı noktası civarındaki Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Günay, meşin yuvarlağı kurtardı.

Aynı dakikada sağ kanattaki Icardi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada Lang'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan topu kurtardı.

72. dakikada Lang'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza yayı önünde bulan Nhaga'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Singo, altıpas içinde tamamlasa da gol ofsayt sebebiyle sayılmadı.

79. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kurtardı.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kaleci Günay, ön direkte meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Seken topu önünde bulan Traore, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-2.

Gençlerbirliği, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

