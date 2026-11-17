Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Bernd Storck yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Bernd Storck yönetiminde başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana, tedavisi tamamlanan Pedro Pereira da katıldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve çabukluk çalıştı, minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynadı.
Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki idman, dar alanda pas organizasyonları ve soğuma koşusuyla son buldu.
Tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Pedro Pereira da antrenmana katıldı.
Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşması, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?