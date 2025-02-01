Gençlerbirliği, Iğdır FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Gençlerbirliği, Iğdır FK'yı 2-0 Yendi

Gençlerbirliği, Iğdır FK\'yı 2-0 Yendi

Hüseyin Eroğlu, takımıyla 5 maçta 13 puan toplarlarken, Iğdır FK'nın durumunu eleştirdi.

01.02.2025 19:17
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendikleri maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, göreve geldiklerinden sonra 5 maçta 13 puan topladıklarını ve gol yemediklerini hatırlatarak, "Oyunun başında bulduğumuz gol çok değerliydi. Rakibimizin yaptığı transferler zorlu rakip olduğunu gösteriyor. Yetenekli oyuncuları fazlaydı. Biz birlikte oynayan bir takımız. Öne geçince dönem dönem savunmada kalıp pozisyon vermedik. İkinci yarıda rakibin koridorlarını kapattık. Zaman zaman savunmayı beşledik. 2-0'ı yakalayınca da sonunu getirdik. Taraftarlarımız bizim için önemli. Cuma günü de gelsinler. Tribündeki sayımız artsın. Gençlerbirliği'nin yeri Süper Lig." ifadelerini kullandı.

Antrenman temposunu maça yansıttıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını aktaran Eroğlu, transferde de hücum bölgesine takviye yapmak istediklerini belirtti.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki altyapı oyuncuları Baran Yıldız için de yorum yapan Eroğlu, "İlk hedefimiz A takımın başarısı. Akademide çok değerli isimler var. Baran'ı geldiğim hafta bir kere antrenmana davet etmiştim. Antrenmanda bir genç oyuncu gibi değil tecrübeli oyuncu gibiydi. Bazen profesyonelliğe geçişlerde aileyi ikna etmek gerekiyor. Amatör olduğu için yetiştiricilik bedeliyle gidecek. Akademiden birçok oyuncu A takıma kazandırmaya çalışacağız. Buna da süreç ve sabır gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özköylü: "Antrenörlük kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok üzgün olduğunu ve antrenörlük kariyerinde ilk defa böyle kötü bir gidişatla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Son 5 haftadır maç kazanamayan Iğdır ekibinin Özköylü, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. maçın başında yediğimzi basit gol hafta boyunca yaptığımız planları boşa çıkardı. rakip golü bularak oyunu istediği formata döndürdü. Bu kadar tecrübeli bir takımın böyle şeyler yaşamasını anlayamıyorum. Antrenörlük kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bu kadar üst üste maç kaybetmemiştim. Basit goller yiyoruz. Şansız bir penaltıyla da isteğimi kayboldu. 2-0'dan sonra da ne kadar çaba gösterseniz fayda etmiyor. Bir takımın her maç iyi istatistikler yapıp bu durumda olması enteresan. Toparlamaya çalışıyoruz, eksikleri oyunculara gösteriyoruz. Aynı şeyleri sonuç olarak yaşamak acı oluyor. Geldiğimiz nokta bizim için çok olumsuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Rakibin 3 pozisyonu yok ama 2-0 kaybediyorsunuz, kime ne anlatacağız? Gerçek olan sonuç ve kaybettik. Ne kadar iyi ve doğru oynasanızda da skora yansıtamıyoruz. Haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. Bizden beklentilerin karşılığını verememek üzücü. Başkanımız da çok üzgün, telafi etmeye çalışıyoruz. İyi bir arabamız var ama sürekli patinaj yapıyoruz. Herkesten çok özür diliyorum."

Kaynak: AA

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Osman Özköylü, 3-sayfa, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Iğdır FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika

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