Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı.
Yeni transferler Zan Zuzek ve Oğuzhan Berber de antrenmanda yer aldı.
Başkent temsilcisinde, Kocaelispor maçı öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
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