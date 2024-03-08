Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Spor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, kulübün kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Sungur, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp bünyesinde çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sungur, "Günlük yaşamın her alanında varlığınızı ve büyük emeklerinizi hissettiğimiz siz değerli kadın çalışanlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Hepiniz yıllarca bu kulübe emek vermiş ve vermeye de devam eden büyük değerlersiniz. Sizlerin mutluluğu bizlerin de mutluluğudur. Bundan sonra el ele vererek daha güzel günleri birlikte yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.