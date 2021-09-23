Gençlerbirliği'nde Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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