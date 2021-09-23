Gençlerbirliği'nde Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi.

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