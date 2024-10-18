Gençlerbirliği'nde Haciz İşlemleri Kaldırıldı

Spor

Gençlerbirliği Kulübü, önceki yönetiminden kaynaklanan borçla sebebiyle kulüp hakkında başlatılan haciz işlemlerinin ilgili tarafla anlaşılarak kaldırıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önceki yönetim kurulu tarafından 2023 yılı içerisinde borç adı altında alınan paralar sebebiyle kulübümüz hakkında başlatılan haciz işlemleri, tarafların mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kulübe ait banka hesapları, taşınmazlar ve taşıtlar üzerine konan haciz kayıtları bugün itibarıyla kaldırılmıştır. Kulübümüzü özlenen seviyeye getirmek için özveri ile çalışmaya devam edeceğimizi, karşımıza çıkarılan zorluklara rağmen asla mücadeleden ödün vermeden her bir sorunu çözerek hedeflerimize ilerleyeceğimizin bilinmesini isteriz."