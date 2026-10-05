Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in istifa talebi kabul edilmedi

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in istifa talebi kabul edilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Metin Diyadin'in görevinden istifa etme talebinde bulunduğu bildirildi. Söz konusu istifa talebi kulüp tarafından kabul edilmedi.
Gençlerbirliği: "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu istifa talebi kabul edilmemiştir."
Kaynak: İHA
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