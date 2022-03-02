Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Ulusoy Mert'in hayali A takımda kaptanlık - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Ulusoy Mert'in hayali A takımda kaptanlık

02.03.2022 14:51
Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Ulusoy Mert'in hayali A takımda kaptanlık

Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ulusoy Mert Kabasakal, "Altyapı takımlarında gururla taşıdığım kaptanlığı bir gün A takım seviyesinde de yapmak en büyük hayalim." dedi.

Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ulusoy Mert Kabasakal, "Altyapı takımlarında gururla taşıdığım kaptanlığı bir gün A takım seviyesinde de yapmak en büyük hayalim." dedi.

Başkent ekibinin gelecek vadeden isimlerinden Ulusoy Mert, kulüp internet sitesi için açıklamalarda bulundu.

Polatlı'da bir amatör kulüpte oynarken Gençlerbirliği altyapı antrenörleri tarafından fark edildiğini söyleyen Ulusoy Mert, "11 yaşında Gençlerbirliği altyapısına seçildim. 13-14 yaşına kadar da hep Polatlı'ya gidip geldim. Daha sonra tesiste kalmaya başladım. En alt yaş gruplarından başlamak üzere tüm yaş kategorilerinde forma giydim ve kaptanlık yaptım." ifadelerini kullandı.

18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev alan Ulusoy Mert, A takımla çıktığı ilk maçtaki duygularını "Sürekli televizyonda izlediğim ya da tel örgülerin arkasından antrenmanlarını izleyip hayran olduğum isimlerle aynı sahada olmak çok farklı bir duyguydu. Bizi, bir Ziraat Türkiye Kupası maçı için davet etmişlerdi. Heyecanlıydım, o günleri unutabileceğimi sanmıyorum." sözleriyle paylaştı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile sözleşmesini de yenileyen genç oyuncu, "Kulübümü çok seviyorum. En alt yaş grubundan bugüne kaptanlığını yaptığım takımla sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Kariyerimin yuvamda devam etmesini çok istiyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Belek kampında bir sakatlık geçiren Ulusoy Mert, yaklaşık iki haftadır fizyoterapist eşliğinde sahada çalıştığını, kısa süre içinde de takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Kırmızı-siyahlı ekibin performansını da değerlendiren orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"Takım içinde çok olumlu bir hava var. Bizden daha tecrübeli isimler var takımda, onların bize katkıları çok fazla. Biz onlardan gelen uyarıları dinleyerek kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Genç oyuncular için kulübümüz zaten büyük bir şans. Bu ortamda biz de istediğimiz sonuçları alıp, puan durumunda daha iyi bir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum."

"Avrupa'ya gidersem Liverpool'da oynamayı çok isterim"

Milli takımda da düzenli forma giyen Ulusoy Mert, Avrupa hayali olsa da öncelikli olarak Gençlerbirliği A Takımı'nda düzenli oynamayı ve kaptanlık bandını takmayı hedeflediğini vurguladı.

Ulusoy Mert, kariyer hedefiyle ilgili şunları kaydetti:

"Her oyuncu gibi benim de Avrupa'da oynama hayalim var ama her zaman önceliğim Gençlerbirliği. Burada düzenli olarak oynamak, formamızı giymek istiyorum. Altyapı takımlarında gururla taşıdığım kaptanlığı bir gün A takım seviyesinde de yapmak en büyük hayalim. Avrupa'ya gidersem Liverpool'da oynamayı çok isterim. İdol olarak gördüğüm isimler var. Bunlardan biri kulübümüzde yetişen, hem karakteriyle hem oyunculuğuyla takımımızda iz bırakmış Berat Ayberk Özdemir. Yurt dışından da Verratti gerçekten benim pozisyonumda çok beğendiğim bir oyuncu."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Ulusoy Mert'in hayali A takımda kaptanlık - Son Dakika


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