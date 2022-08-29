Gençlerbirliği'nden Muhammed Bayır'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nden Muhammed Bayır'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

29.08.2022 10:48
Gençlerbirliği'nden Muhammed Bayır'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Gençlerbirliği'nin kulüp doktoru Gürhan Dönmez, Pendikspor karşılaşmasında beline aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Muhammed Bayır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Gençlerbirliği'nin kulüp doktoru Gürhan Dönmez, Pendikspor karşılaşmasında beline aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan takım kaptanı Muhammed Bayır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, "Muhammed'in sağlık sponsorumuz Medicana International Ankara Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu L2 omurgasında sol transvers proses kırığı saptanmış olup konservatif olarak tedavisi planlanmıştır." denildi.

Dün oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede beline aldığı darbe sonrası sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Muhammed Bayır, ambulansla hastaneye götürülmüştü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Muhammed Bayır, Gürhan Dönmez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nden Muhammed Bayır'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nden Muhammed Bayır'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme - Son Dakika
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