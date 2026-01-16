Gençlerbirliği'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Yarın Yapılacak

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yarın Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı için Arda Çakmak, Çağrı Çetin ve Mithat Akar yarışacak.

Kongre öncesi adaylardan açıklamalar üst üste geldi. Katıldığı "Sıfırda Gündem Anadolu" programında gazeteci Pelin Koç'a bir dizi açıklamalarda bulunan Çağrı Çetin, 1000'e yakın kişinin kulübe "naylon üye" yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"6 Aralık Kongresi'nde son güne kadar biz Sayın Arda Çakmak'ı bekledik. O da 'Benden haber bekleyin, olacağım, kesin adayım' dedi. Son dakika o 1000 üyeden dolayı aday olmayacağını söyledi. Ben de bütün arkadaşlara 'Taraftarın içinden bir aday çıkaralım. Bir tepki adayı olsun' dedim. Hani bu insan yalnız başına orada, kendi kendi naylon üyesiyle seçilip seçilmiş başkanı olmasın diye uğraşırken, son akşam taraftar dernekleri bir aday çıkarmayacaklarını beyan ettiler. Benim adaylık kararım son gece netleşti ve açıklamamı son gece yaptım.

"4 kongredir oy kullanmış üyeler de askıya alınmış"

Derdimiz, hukuksuz olan 1000 üyenin o seçime girmemesiydi. Girse bile biz gerekli tepkimizi gösterelim. En azından o kongre sonrası genel kurul iptal davası açıp, o hukuksuz, antidemokratik seçimi iptal ettirelim diye. 1000 üye askıya alınmış. Yani oy kullanamayacaklar. Bu 1000 üyenin yanında da 4 kongredir oy kullanmış, aidatlarını düzenli yatırmış ama evraklarında referanslarının 10 yıllık yönetici olmamasından kaynaklı, referanstaki o eksiklikten dolayı başka üyeler de askıya alınmış. Devamında da bunun yanı sıra Ankara'daki belediye otobüs şoförlerinin, bir sendikanın üyelerinin şu son bir haftada üye yapıldığını duyunca dedim ki, 'ben ne için mücadele ediyorum, yönetim neden böyle yapıyor' diyerek başkan adaylığımı bu sefer tekrar açıkladım. Benim tek derdim naylon üyeler."

"Gençlerbirliği'nin adının yeniden gururla anılması için sorumluluk almaktan kaçınmıyorum"

Mithat Akar ise adaylığını şu cümlelerle duyurdu:

"Cumhuriyetle yaşıt, Türk futbolunun ulu çınarı Gençlerbirliği'mizin; Taş Mektep'ten gelen köklü mirasını, merhum İlhan Cavcav'ın simgeleşen vizyonunu ve ruhunu yeniden ayağa kaldırma zamanı gelmiştir. Gençlerbirliği'ni yeniden yetiştirici kulüp kimliğine kavuşturmak, altyapısı güçlü, sahada rekabetçi, ekonomik olarak bağımsız, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak en temel hedefimizdir. Kulübümüzün eski görkemli günlerine yeniden dönmesi, camia içinde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesi, Gençlerbirliği'nin adının yeniden gururla anılması için sorumluluk almaktan kaçınmıyorum. Bu hedef ve inançla, 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olduğumu kamuoyuna saygıyla ilan ediyorum. Gençlerbirliği, yeniden kendi değerleriyle ayağa kalkacaktır."