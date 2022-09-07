Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

07.09.2022 20:02
Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda, daha sonra minyatür kalelerden kurulu dar alandaki oyuna geçildi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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