Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Eryaman Stadyumu\'nun zemininde maç oynatılmamalı

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Eryaman Stadyumu'nun zemininden kaynaklı bir futbolcularının çapraz bağlarının koptuğunu söyleyerek, "O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eyüpspor'u 3 puan aldıkları için kutlayarak sözlerine başlayan Kaloğlu, "Aslında istediğimiz şekilde oyuna başladı. İlk 10 dakika oyunun yönünü değiştirerek kenarlara inerek yan ortalardan pozisyon bulmak istiyorduk. Bunda da aslında başarılı olduk. İlk 10 dakika öne geçebilirdik. Maalesef bir pozisyon hatasıyla golü yedik. Pozisyonlarda verdik ilk yarı, rakibimize karşı biraz panik yaptık. Çabuk topu ayağımızdan çıkarmaya çalıştık. Devre arası sonrası değişikliklerle topu biraz daha yere indirdik. Daha çok risk aldık. Özellikle son 30 dakika neredeyse 3 forvete döndük. Maalesef kale önünde o beceriyi tam gösteremedik. İstediğimiz şekilde olmadı. Normalde ben hakemler hakkında çok konuşmuyorum. Ama bu maçta Yasin'e yapılan bir hareket var ilk yarıda. Penaltı olması için artık neyin olması gerekiyor merak ediyorum. Çok bariz herkesin gördüğü bir faul var. İnanılmaz derecede verilmeyen bir penaltı var. Açıkçası şaşkınım. Hakem arkadaşlar biraz daha dikkatli olurlarsa iyi olur. Eyüpspor, bu ligin en güçlü ve en büyük bütçeli takımı. Tabii ki onların galibiyetlerine gölge düşürmek istemiyorum. Hakemlerin biraz daha adil olması gerekir diye düşünüyorum. Bu maçlar çok daha önemli maçlar. Çünkü sezon sonuna kadar yapılan maçların artık boyu kısaldı. Her maç çok önemli, çok daha dikkatli olmaları gerekir. Oyuncularım içinde onlar için gurur duymaya devam ediyorum. Zor şartlarda çok iyi mücadele ediyorlar. Bulunduğumuz konumun daha yukarısına çıkacağız. Fikstür gereği her hafta rakiplerimizle oynuyoruz. 3,4 gün önce Trabzonspor'la 140 dakika süren bir maç oynadık. Buda kolay değildi. Yorgun bir takım vardı. Olsun önümüze bakacağız. Bu maçtan da derslerimizi alacağız. Özellikle ikinci yarı oynanan oyundan ve oyuncularımın mücadelesinden memnunum.

"O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı"

Son zamanlarda gündemde olan Eryaman Stadyumu'nun zeminiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Sinan Kaloğlu, "O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı. Biz bunun zararını Çorum FK maçında en iyi oyuncularımızdan birinin çapraz bağlarının kopmasıyla bunu ödedik. Maalesef saha elverişli değil. Orada oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcu sağlığını düşünmemiz lazım. Biz zaten bir tane sakat verdik. Zaten kadro derinliğimiz çok yok. Dediğim gibi sahanın ne zaman hazır hale geleceğini bilmiyorum. Nasıl bir bakım yapıldığını bilmiyorum. Ama bu sene sahamızı kaybettik diye düşünüyorum. En azından bu aralar sahamızı kaybettik. Artık yetkililer o kararı verecektir ama bence futbola elverişli bir saha yok orada" diye cevapladı. - İSTANBUL