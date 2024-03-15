Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off ve Süper Lig için iddialıyız - Son Dakika
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off ve Süper Lig için iddialıyız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının play-off ve Süper Lig için iddialı olduğunu belirtti. Kaloğlu, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maçta basit ve kolay gol yediklerini söyleyerek, takımın gol atamamasının gerginlik yarattığını ifade etti.

15.03.2024 23:37  Güncelleme: 23:39
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Play-off için iddialıyız, Süper Lig için iddialıyız." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sinan Kaloğlu, güzel bir galibiyet aldıklarını futbolcularını kutladığını söyledi.

Karşılaşma öncesi bütün planlarını rakibin dizilişlerine göre yaptıklarını vurgulayan Kaloğlu, "Çalıştığımız şekilde gol attık. Bloklar arasındaki boşlukları kullandık, skoru yakalayınca geriye yaşlandık. Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız. Çalışmaya, gelişmeye ve sona kadar devam edeceğiz. Play-off için, Süper Lig için güçlü bir adayız."

Sinan Kaloğlu, kırmızı siyahlı oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini maçtan sonra öğrendiklerini ve bu nedenle de galibiyete sevinemediklerini sözlerine ekledi.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmada "basit ve kolay" gol yediklerini dile getirdi.

Maçın başında yedikleri golden sonra oyunda dengeyi kurduklarını ancak gol atamadıklarını ifaden eden Gürsel, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi. Oyunumuzda gelişme var ama gol atamayınca sonucu alamayınca gerginlik oluşuyor. Artık bizim için sonuç önemli. Her şey karşımızda gidiyor sanki ama hayatta hiçbir şey sürekli aşağı gitmez." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off ve Süper Lig için iddialıyız - Son Dakika

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