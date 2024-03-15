Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off ve Süper Lig için iddialıyız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Play-off için iddialıyız, Süper Lig için iddialıyız." dedi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sinan Kaloğlu, güzel bir galibiyet aldıklarını futbolcularını kutladığını söyledi.
Karşılaşma öncesi bütün planlarını rakibin dizilişlerine göre yaptıklarını vurgulayan Kaloğlu, "Çalıştığımız şekilde gol attık. Bloklar arasındaki boşlukları kullandık, skoru yakalayınca geriye yaşlandık. Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız. Çalışmaya, gelişmeye ve sona kadar devam edeceğiz. Play-off için, Süper Lig için güçlü bir adayız."
Sinan Kaloğlu, kırmızı siyahlı oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini maçtan sonra öğrendiklerini ve bu nedenle de galibiyete sevinemediklerini sözlerine ekledi.
Kocaelispor cephesi
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmada "basit ve kolay" gol yediklerini dile getirdi.
Maçın başında yedikleri golden sonra oyunda dengeyi kurduklarını ancak gol atamadıklarını ifaden eden Gürsel, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi. Oyunumuzda gelişme var ama gol atamayınca sonucu alamayınca gerginlik oluşuyor. Artık bizim için sonuç önemli. Her şey karşımızda gidiyor sanki ama hayatta hiçbir şey sürekli aşağı gitmez." diye konuştu.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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