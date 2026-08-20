Gençlerbirliği Tiago Gouveia\'yı Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına hız veren başkent ekibi, son olarak Benfica forması giyen 25 yaşındaki Tiago Gouveia ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar, Portekizli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Benfica'dan kiraladı.

Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçiren Gouveia, 15 Ligue 1 ve 7 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. Portekizli oyuncu, bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.

Gençlerbirliği, bugün orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi de satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.