Gençlerbirliği, Trabzon'da 3-0 Kazandı - Son Dakika
Gençlerbirliği, Trabzon'da 3-0 Kazandı

17.05.2026 22:17
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 80 Yiğithan Çubukçu), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ouali (Dk. 80 Taha Emre İnce), Bouchouari, Augusto (Dk. 65 Oğuzhan Ertem), Umut Nayir, Nwakaeme (Dk. 65 Onuralp Çakıroğlu), Onuachu

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 66 Diabete), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Traore (Dk. 81 Fıratcan Üzüm)

Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 88 Tongya, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 90 Ozan Tufan (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kaldı.

50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.

88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3

Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
