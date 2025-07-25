Gençlerbirliği TSYD Kupası\'na Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İyi bir oyun ve iyi bir skorla ayrılmak ve TSYD Kupası'nı kazanıp lige moralli başlamak istiyoruz" dedi.

Gençlerbirliği 2020-2021 sezonunda düştüğü Süper Lig'e 4 sezon sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

"TSYD Kupası'nı kazanıp lige moralli başlamak istiyoruz"

Galibiyette de mağlubiyette de takımın ne durumda olduğunu öğrenmek istediklerini belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kendi eksiklerimizi hem mevki hem de fiziksel anlamda eksikleri görüp ona göre çalışmalarımızı planlıyoruz. Hazırlık maçları süreci kolay değil. Biz bunu en iyi şekilde atlatıp ondan sonraki süreçte de lige girmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta TSYD Kupası'nda oynayacağız. Ülkemizin 2 köklü kulübünün bu maçı umarım izleyenlere keyif verir. Bu da bizim son hazırlık maçımız. Oradan da iyi bir oyun ve iyi bir skorla ayrılmak ve TSYD kupasını kazanıp lige moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA