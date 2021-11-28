Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda 30 Kasım Salı günü konuk edeceği Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcular, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.