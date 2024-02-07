Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Trabzonspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmana yeni transfer Elias Durmaz da katıldı.

07.02.2024 20:51
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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Taktik ağırlıklı çift kale maçla devam eden antrenmanın, duran top organizasyonlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Antrenmana yeni transfer Elias Durmaz'ın da katıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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