 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün için All-Star oylamasında destek çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün için All-Star oylamasında destek çağrısı yaptı

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star oylamasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şengün için destek çağrısı yaparak, oy vermek isteyen vatandaşları oylamaya katılmaya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün için All-Star oylamasında destek çağrısı yaptı
05.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 16:59
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün için All- Star oylamasında destek için paylaşımda bulundu.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, All-Star oylamasında yer alan oyuncular arasında. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, pivot Şengün için NBA All-Star oylamasında destek için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi destek zamanı. Bugün Alperen'in All-Star olması için atacağımız her oy 3 sayı çizgisi gerisinden buzzer beater etkisinde. All-Star yükleniyor."

Ayrıca Bakan Bak, Alperen Şengün'e oy vermek isteyen vatandaşların "vote.nba.com/en" adresi üzerinden oylamaya katılabileceklerini hatırlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Kasapoğlu, Houston Rockets, Alperen Şengün, Star, Basketbol, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün için All-Star oylamasında destek çağrısı yaptı - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Alperen Şengün için All-Star oylamasında destek çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement