Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ve aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun'u tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında sporcuların başarılarını ve rekor kırarak madalya kazanmalarını vurgulayarak, milli haltercilerin başarısında emeği olanlara teşekkür etti ve diğer sporculara başarılar diledi.

12.02.2024 19:36  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde gelen haberler bizleri sevindirdi. Kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun'u tebrik ediyorum. Rekorlar kırarak madalyaya uzanan milli haltercilerimizin başarılarında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gençlik ve Spor Bakanı, Bulgaristan, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuları tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement