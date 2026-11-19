Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor basınının duayen isimlerinden Öcal Uluç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor basınımızın duayen isimlerinden Öcal Uluç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk basınında iz bırakan duayen gazeteci Öcal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."