Bu vesileyle, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bakan Kasapoğlu: Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim - Son Dakika

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