Bakan Kasapoğlu: Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim

04.08.2022 16:19
Bakan Kasapoğlu: Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Ligi 2022-2023 sezonu öncesinde açılış mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Ligi 2022-2023 sezonu öncesinde açılış mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu, 5 Ağustos Cuma günü başlıyor. Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim.Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında tamamlanacak 2022-2023 sezonunun, ülke duruşumuza yakışır bir şekilde sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörü içinde, mücadeleci ve heyecanlı geçmesi futbolseverler olarak en büyük dileğimizdir.Süper Lig'de mücadele eden tüm takımlarımızın ortak amacı; hep birlikte, el ele vererek, futbolumuzun değerini yukarıya taşımak olmalıdır. Ligimizin değeri, takımlarımızın başarı ve değerleri ile doğru orantılıdır. Bu bilinçle hareket ederek; sporun ruhuna, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa uygun davranarak; gelecek nesillerimize de örnek olmalıyız.

Bu vesileyle, Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: Yeni sezonun tüm spor camiamıza ve sporseverlere hayırlı olmasını dilerim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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