Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yusuf Can Zeybek'i kutladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Taş'ı yenerek üst üste 2. kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'i yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek bu yıl da altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek'i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak mücadele eden tüm pehlivanlarımıza da tarihi mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."