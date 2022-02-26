Giray Bulak: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz" - Son Dakika
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Giray Bulak: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz"

26.02.2022 21:45
Giray Bulak: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Biz genelde maçlarımızı bu şekilde kaybediyoruz.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Biz genelde maçlarımızı bu şekilde kaybediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Balkıkesirspor, karşılaşmada 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Balıkesirspor Teknik Direktörü Bulak, "Oyunu iki farklı şekilde oynuyoruz. Savunma ve orta sahada topu tutabiliyoruz. Üçüncü ve dördüncü bölgede topu tutamıyoruz. Bizim en büyük handikabımız önde topu tutamayışımız. Transfer yapamadığımızdan dolayı bir kısım oyuncumuz genç bir kısım oyuncularımız yaşlı. Buna rağmen Gençlerbirliği ile başa baş oynadık. Hakem arkadaşlar çok iyi maç yönettiler ama VAR olsaydı, yediğimiz ilk gol faul ve verilmeyen penaltıyla Gençlerbirliği'ne karşı öne geçebilirdik. Biz genelde maçlarımızı bu şekilde kaybediyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Rakibimizi ve teknik direktör Metin Diyadin'i tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Her şeylerini ortaya koyuyorlar" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Giray Bulak, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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