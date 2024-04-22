Giresunspor'da küme düşmesi sonrası olağanüstü kongre kararı alındı

Trendyol 1. Lig'den küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.
Giresunspor kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurulu 11.05.2024 Cumartesi günü saat 13.00'de Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi Çotanak Spor Kompleksi'nde bulunan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 18.05.2024 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirilecektir" denildi. - GİRESUN
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