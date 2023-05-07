Giresunspor-Fenerbahçe maç kadroları belli oldu, işte 11'ler - Son Dakika
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Giresunspor-Fenerbahçe maç kadroları belli oldu, işte 11'ler

07.05.2023 18:32
Giresunspor-Fenerbahçe maç kadroları belli oldu, işte 11'ler

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelenin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe; İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi. Giresunspor; Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek.

İLK 11'LER

Giresunspor; Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic.

Fenerbahçe; İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

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