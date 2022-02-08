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Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

08.02.2022 21:20
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yeni Zelanda Milli Takımı'na davet edilen Champness ile tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ antrenmanda yer almadı.

Dün sözleşme imzalanan yeni transfer Chiquinho ise takımla ilk antrenmanına çıktı.

Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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