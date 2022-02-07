Giresunspor, Portekizli Chiqunhio ile sözleşme imzaladı

GZT Giresunspor Portekizli orta saha oyuncusu Chiquinho olarak bilinen Francisco Leonel Lima Silva Machado ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Daha önce anlaşma sağlanan ancak son kontrollerinde testislerinde tümör tespit edilmesi üzerine Jean Pyerre ile yapılan sözleşmeyi iptal etmek zorunda kalan Giresunspor, bu oyuncunun yerine Portekizli Chiqunhio'yu Giresun'a getirdi. Sağlık kontrolünden geçen ve bugün kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile sözleşme imzalayan Chiqunhio, sezon sonuna kadar Giresunspor'da forma giyecek.

Chiqunhio'nun transferiyle ilgili yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise "GZT Giresunspor'umuz Portekiz Süper Lig takımı Benfica 'dan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Portekizli 10 numara, aynı zamanda forvet arkası ve sol kanat mevkiinde görev alıyor.