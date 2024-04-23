Gizem Özer, Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Gizem Özer, Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Gizem Özer, Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası\'nda çeyrek finale yükseldi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Gizem Özer, İtalyan rakibini yenerek çeyrek finale çıktı. Özer'in çeyrek finaldeki rakibi İrlandalı Kelly Anne Harington oldu.

23.04.2024 13:56  Güncelleme: 14:06
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası ilk maçında Gizem Özer, İtalyan rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın Belgrad kentinde başladı. Organizasyona milli takımı temsilen katılan Elazığ Belediyespor 60 kilo boksörü Gizem Özer, ilk maçında İtalyan Rebecca Nikoli ile eşleşti. Rakibini sayıyla 4-3 mağlup eden Gizem, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Gizem'in çeyrek finaldeki rakibi ise İrlandalı Kelly Anne Harington oldu.

Milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü, Gizem'den madalya beklediklerini ve Paris 2024 Olimpiyatları öncesi bu madalyanın kendileri adına büyük moral olacağını söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gizem Özer, Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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