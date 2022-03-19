Gizem Özer, madalyayı garantiledi - Son Dakika
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Gizem Özer, madalyayı garantiledi

19.03.2022 11:22
Gizem Özer, madalyayı garantiledi

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Hırvatistan'da devam eden U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Hırvatistan'da devam eden U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 12-24 Mart tarihleri arası düzenlenen U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkan Elazığlı milli boksör ve Elazığ Belediyespor sporcusu Gizem Özer, Ukraynalı rakibi Kapustina Valeriia'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. 63 kiloda mücadele eden Gizem, bu sonuçla organizasyondan madalyayla ayrılmayı garantiledi. Sosyal medya hesabından Gizem'i tebrik eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "U22 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonasında çeyrek final müsabakasında Ukraynalı rakibi Kapustina Valeriia'yı mağlup ederek yarı finale yükselen Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Gizem Özer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı

Hırvatistan, Elazığ, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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