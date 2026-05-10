Gökçeada'da Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçeada'da Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası

Gökçeada\'da Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası
10.05.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Gökçeada'da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası düzenledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca Gökçeada'da Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri yapıldı.

Gökçeada açıklarında gerçekleştirilen şampiyonluk müsabakalarına 27 kulüpten 108'i erkek, 3'ü kadın toplam 111 sporcu katıldı.

Tek nefeste dalışlarla en yüksek puanı getiren balıkları yakalamaya çalışan sporcular, 5 saat boyunca mücadele etti. Gökçeada Limanı'nda yapılan balık tartı işleminin ardından en yüksek puanı alarak şampiyon olan sporcu ve takımlar belli oldu.

Gökçeada Spor Kulübünden Selim Konya, Türkiye şampiyonu oldu. Aynı spor kulübünden Semih İnce gümüş, Çalıkuşu Spor Kulübünden Yalçın Sakallıoğlu ise bronz madalya aldı.

Kadınlarda Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübünden Fethiye Kahraman altın, Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübünden Umay Öztürk gümüş madalya elde etti.

Şampiyonaya katılan takımların aldıkları toplam puana göre yapılan sıralamada Gökçeada Spor Kulübü birinci, Çalıkuşu Spor Kulübü ikinci, Limit Doğa Sporları Kulübü üçüncü oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, yaptığı konuşmada, şampiyon olan sporcuları ve kupa alan takımları kutladı.

Bu mücadeleler sonrasında aday milli takım kadrosunun da belirlendiğini anlatan Sağlam, "Milli takım kamp ve hazırlık sürecimizin ardından bu yıl inşallah uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve bayrağımızı gururlandıracağımıza inanıyorum. Zıpkınla balık avı branşımızda uluslararası başarıları gelenekselleştirmek için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her faaliyetimizde yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarımıza, bu organizasyonumuza ev sahipliği yapan Gökçeada Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökçeada'da Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

22:03
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
21:55
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 903’te attığı golle şampiyon yaptı
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
21:41
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı
21:39
Sorumsuzluğun da bu kadarı Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular
Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 22:24:15. #7.12#
SON DAKİKA: Gökçeada'da Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.