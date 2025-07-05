Gökhan Salman Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Gökhan Salman, Portekiz'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Kupası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Porto kentindeki organizasyonda Gökhan Salman, yarı finalde Güney Koreli rakibi Myung Woo Cho'ya 50-24 yenildi.
Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.
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